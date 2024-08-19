Водитель автобуса сбил девочку-подростка в Курортном районе Петербурга

Авария, в которой пострадала девочка-подросток, произошла накануне на улице Морской в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Водитель автобуса «НЕМАН» наехал на девочку, которая двигалась по правой стороне проезжей части в попутном направлении. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. О других пострадавших не сообщается.