Водитель автобуса сбил девочку-подростка в Курортном районе Петербурга

Авария, в которой пострадала девочка-подросток, произошла накануне на улице Морской в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Водитель автобуса «НЕМАН» наехал на девочку, которая двигалась по правой стороне проезжей части в попутном направлении. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. О других пострадавших не сообщается.

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Зачем Запад на самом деле посылает своих журналистов в Курскую область?

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