Водитель автобуса сбил 10-летнюю школьницу в Выборгском районе Петербурга

Дорожная авария с участием 10-летней девочки произошла в Выборгском районе Петербурга, сообщила Neva.Today.

По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса, следуя по улице Симонова, сбил школьницу. Ребенок пересекал проезжую часть в запрещенном месте.

Медики госпитализировали юную пациентку в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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