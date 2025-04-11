Водитель автобуса сбил 10-летнюю школьницу в Выборгском районе Петербурга
Дорожная авария с участием 10-летней девочки произошла в Выборгском районе Петербурга, сообщила Neva.Today.
По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса, следуя по улице Симонова, сбил школьницу. Ребенок пересекал проезжую часть в запрещенном месте.
Медики госпитализировали юную пациентку в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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