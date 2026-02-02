Водитель автобуса предстанет перед судом в ХМАО за ДТП с двумя жертвами

В Ханты-Мансийском автономном округе водителя рейсового автобуса будут судить за смертельное ДТП. В результате аварии погибли два пассажира, еще трое получили серьезные травмы, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурант, управляя рейсовым автобусом по маршруту Радужный — Ханты-Мансийск, выехал на встречную полосу для обгона и не справился с управлением. Транспорт вылетел с дороги и опрокинулся в кювет.

Материалы уголовного дела о гибели двух человек направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.