Водитель автобуса получил наказание на наезд на пешехода в Оренбурге

Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор водителю автобуса, виновному в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем тяжкие последствия для пешехода. Инцидент произошел в марте 2025 года на регулируемом перекрестке, написал сайт 56orb.ru .

Суд установил, что водитель автобуса не убедился в безопасности маневра и сбил женщину, переходящую улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая получила серьезные травмы головы и другие повреждения.

В зале суда подсудимый признал свою вину, выразил сожаление и принес извинения потерпевшей. Суд, приняв во внимание признание вины и раскаяние, назначил водителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с одновременным лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на тот же срок.