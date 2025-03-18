Водитель автобуса ответит в суде за смертельное ДТП в Тюменской области

В Тюменской области водитель рейсового автобуса стал фигурантом уголовного дела после дорожной аварии, в которой погибла пассажирка и пострадал мужчина. Об этом ИА Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
По версии следователей, 3 января 2025 года на 15-м километры трассы рядом с селом Салаирка обвиняемый не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость, из-за чего автобус съехал в кювет.
Пострадавших госпитализировали, однако через неделю одна пациентка скончалась. Мужчине диагностировали тяжелые травмы.
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