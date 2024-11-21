Водитель автобуса насмерть сбил восьмилетнюю девочку в Пермском крае

Смертельная авария с участием восьмилетней девочки произошла накануне в Добрянском округе Пермского края. Об этом рассказал «ФедералПресс».

Водитель автобуса ПАЗ наехал на ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Случай произошел вечером 20 ноября на трассе Пермь — Березники — Полазна — Сельское.

За рулем автобуса находился 63-летний мужчина. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

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