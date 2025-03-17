Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в ХМАО

Пенсионер получил смертельные травмы, попав под колеса автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе. Авария произошла на 189-м километре трассы Сургут — Нижневартовск. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.
По информации полиции, 16 марта около 22:00 по местному времени 35-летний водитель автобуса ПАЗ сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пострадавший, 64-летний мужчина, скончался на месте.
Сейчас правоохранители проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По завершении следственных мероприятий стражи порядка примут процессуальное решение.
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