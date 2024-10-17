Водитель автобуса насмерть сбил пешехода на трассе в Пермском крае

Смертельное ДТП случилось минувшей ночью на 24-м километре автодороги Кудымкар — Усолье в Пермском крае. Жертвой аварии стал пешеход, сообщает сайт Properm.ru со ссылкой на представителей региональной ГАИ.

По данным полицейских, 55-летний мужчина за рулем автобуса Higer в Юсьвинском городском округе сбил пешехода, находившегося на проезжей части.

Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы. Сейчас стражи порядка устанавливают личность погибшего и выясняют точные причины случившегося.