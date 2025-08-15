Водитель автобуса наехал на 45-летнюю женщину и ее 4-летнего сына в Нижегородской области

В поселке Гавриловка городского округа Дзержинск Нижегородской области произошло дорожное происшествие с участием рейсовой маршрутки, в результате которого пострадали мать и ребенок. Об этом НИА «Нижний Новгород» проинформировало Управление ГИБДД по региону.

Согласно информации, 13 августа на улице Кооперативной 52-летний водитель автобуса марки ПАЗ, совершая движение задним ходом, наехал на проходивших поблизости пешеходов.

Пострадавшими стали 45-летняя женщина и ее маленький сын, которому всего четыре года. Мать и сын получили телесные повреждения разной степени тяжести и были срочно госпитализированы.

Правоохранительными органами ведутся проверки для установления подробностей происшествия.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте