Водитель ассенизатора протаранил припаркованные автомобили в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде водитель ассенизатора зацепил несколько припаркованных легковых автомобилей недалеко от Пролетарского кольца. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Спасателям пришлось участвовать в ликвидации последствий ДТП.
Сообщается, что один человек пострадал, однако от госпитализации он отказался. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
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