Водитель ассенизатора протаранил припаркованные автомобили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде водитель ассенизатора зацепил несколько припаркованных легковых автомобилей недалеко от Пролетарского кольца. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Спасателям пришлось участвовать в ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что один человек пострадал, однако от госпитализации он отказался. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте