На третьем километре автодороги Катав-Ивановск — Первуха произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом написал сайт kursdela.biz со ссылкой на ГИБДД Челябинской области.

По предварительной версии, 35-летний водитель автомобиля Lada Samara попал в занос и потерял управление. Его машина столкнулась с движущимся навстречу автомобилем Lada Priora, за рулем которого находился 52-летний мужчина. В результате аварии первый водитель скончался на месте происшествия, второй участник ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.

Сообщается, что ни один из водителей не был пристегнут ремнями безопасности.