Вода ушла из подтопленных придомовых участков Туапсинского района

В Краснодарском крае вода ушла из подтопленных домов в Туапсинском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Туапсинском районе специалисты очищают участки от наносов и иловых отложений. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки», — уточнили в министерстве.

Спасатели из аэромобильной группировки МЧС остались на месте из-за неблагоприятного прогноза. Если ситуация с затоплением ухудшится, они окажут помощь населению.

В ведомстве отметили, что 230 специалистов РСЧС и 67 единиц техники готовы к работам.

На Кубани в ночь на 3 августа объявили штормовое предупреждение, а в Туапсинском районе, где подтопило села Дефановка и Молдавановка, а также поселок Новомихайловский, ввели режим ЧС.

Ранее в селе Дефановка с моста в реку упал автобус, в салоне которого находились 25 человек. Обошлось без пострадавших, спасатели всех эвакуировали.