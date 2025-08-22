Во Владивостоке загорелся популярный ночной клуб

Во Владивостоке вечером 22 августа произошел пожар в популярном ночном клубе Zabriskie Point на улице Набережной. Об этом сообщили 360.ru очевидцы.

Они рассказали, что посетителей срочно выводили на улицу, люди были в панике. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, возгорание началось в хозяйственной кладовой клуба. Когда пожарные прибыли на место, из здания шел густой черный дым. К их приезду самостоятельно эвакуировались 35 человек.

Огонь охватил около 15 квадратных метров. В тушении участвовали 10 единиц техники и 39 спасателей. К 22:07 открытое горение удалось ликвидировать, сейчас проводится проливка и разборка конструкций.