Два взрыва прозвучали в районе бухты Десантная во Владивостоке

Сегодня утром в районе бухты Десантная во Владивостоке произошло два хлопка. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы правительства Приморского края со ссылкой на Антитеррористическую комиссию Приморского края.

На место незамедлительно прибыли экстренные службы, а территорию оцепили. Движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая временно ограничили.

«В результате происшествия повреждений и жертв нет», — заявили в пресс-службе.

По данным правительства, угроза уже нейтрализована и сейчас специалисты проводят дополнительные проверки для исключения рисков.

Правоохранители реализуют меры по обеспечению безопасности в прилегающих районах. Жителей просят сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям.

Ранее сайт Ura.ru сообщил, что погибший в Ставрополе при взрыве гранаты ветеран специальной военной операции Заур Гурциев должен был занять высокую должность в администрации Ставропольского края. Следствие рассматривает версию теракта: по данным правоохранителей, взрывное устройство привел в действие знакомый.