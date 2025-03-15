Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены

Часть подпорной стены обрушилась во Владивостоке, повреждены три автомобиля

Часть подпорной стены рухнула во Владивостоке, повреждения получили три автомобиля, началась проверка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

ЧП произошло в районе дома №13 на улице Кирова во Владивостоке. В результате происшествия фрагменты стены обрушились на три автомобиля, припаркованные вдоль стены.

Прокуратура по региону начала проверку по факту обрушения. Надзорное ведомство оценил меры, принимаемых к безопасности конструкций объектов инфраструктуры и надлежащему содержанию общественных территорий.

Ранее припаркованные автомобили пострадали при обрушении части стены на Херсонской области во Владивостоке.