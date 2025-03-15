Во Владивостоке обрушилась часть подпорной стены

Часть подпорной стены рухнула во Владивостоке, повреждения получили три автомобиля, началась проверка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
ЧП произошло в районе дома №13 на улице Кирова во Владивостоке. В результате происшествия фрагменты стены обрушились на три автомобиля, припаркованные вдоль стены.
Прокуратура по региону начала проверку по факту обрушения. Надзорное ведомство оценил меры, принимаемых к безопасности конструкций объектов инфраструктуры и надлежащему содержанию общественных территорий.
Ранее припаркованные автомобили пострадали при обрушении части стены на Херсонской области во Владивостоке.
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