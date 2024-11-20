Во Владивостоке 11 автомобилей стали участниками массовой аварии

Сразу 11 транспортных средств столкнулись во Владивостоке из-за гололеда. Массовая авария произошла на автомобильной дороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Об этом сообщает сайт «ФедералПресс» со ссылкой на представителей Главного управления МВД России по Приморскому краю.