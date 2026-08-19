Во Франции перед световым шоу в замке обрушилась трибуна, пострадали люди

На северо-западе Франции перед началом светового шоу рухнула трибуна со зрителями, пострадали не менее 16 человек. Об этом сообщил ТАСС .

Вечером во вторник люди пришли на представление в замок Бьенасси в коммуне Эрки. В момент обрушения конструкции на ней находились около 100 человек. Из них 16 получили травмы, пятеро оказались в больнице.

Ранее в испанской провинции Аликанте на традиционном фейерверк-шоу Castell de l’Olla пострадали не менее 27 человек. Один заряд полетел в зрителей, расположившихся на пляже. Как минимум 11 человек получили ожоги, другие получили травмы из-за возникшей в результате ЧП давки.