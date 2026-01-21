Внук с пятью судимостями избил и ограбил свою бабушку в Колпинском районе Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который ограбил свою 75-летнюю бабушку. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в полицию 19 января обратилась пожилая жительница дома на Октябрьской улице. Она рассказала, что внук избил ее и похитил банковскую карту, с которой позже были списаны восемь тысяч рублей.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Злоумышленника поймали на улице Ижорского Батальона 20 января. За его плечами — пять судимостей.