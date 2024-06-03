Внедорожник и автобус столкнулись на федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО
ДТП с участием пассажирского автобуса и внедорожника HAVAL произошло накануне на федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на управление ГАИ региона.
Сообщается, что от удара автобус опрокинулся за разделительное ограждение. По предварительным данным, водитель автомобиля нарушил правила соблюдения дистанции.
Водителя автобуса доставили в больницу с тяжелой травмой позвоночника. Пассажиров в транспортном средстве не было.
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