Власти Владивостока пообещали найти временное жилье для горожан после крупного пожара
Администрация Владивостока пообещала, что граждане, пострадавшие из-за масштабного пожара в жилом доме на Почтовом переулке, не останутся без жилья. Об этом сообщил «Восток-Медиа».
По данным местных властей, для горожан предусмотрены места временного проживания и организована доставка транспортом. Ведется учет пострадавших семей, ориентировочно помощь потребуется 11 гражданам.
Напомним, пламя охватило крышу здания и несколько квартир. Предварительная площадь распространения огня — 300 квадратных метров.
