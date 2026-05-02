Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня

Пляж в Туапсе, пострадавший после атаки беспилотников, планируют восстановить к началу курортного сезона. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в эфире «Соловьев Live» .

«Пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться», — заявил он.

По словам Бойко, отдыхающие смогут пользоваться этой территорией наравне с другими пляжами. Он также подчеркнул, что происшествие затронуло только один участок береговой линии, тогда как в округе она составляет около 90 километров и в целом готова к приему туристов.

Пожар на морском терминале в Туапсе произошел в ночь на 1 мая после атаки БПЛА. Открытое горение ликвидировали. На месте ЧП работали 143 человека, привлек 25 единиц техники.

Это уже четвертое возгорание на объекте с апреля. К середине дня спасатели вывезли более 13 тысяч кубометров мазута и загрязненной смеси. Предыдущие пожары на терминале ликвидировали в течение нескольких дней.