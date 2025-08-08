Власти рассказали, будут ли расселять дом на Невском проспекте, где обвалился потолок

Дому на Невском, где обвалился потолок, обрушение не грозит

Жителям дома № 103 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где сегодня обрушилось межэтажное перекрытие, отселение не потребуется. Как сообщили в администрации Центрального района, угрозы дальнейшего обрушения нет, что подтвердило визуальное обследование конструкций. Об этом написало РИА «Новости» .

Обрушение произошло вечером 7 августа при работах на втором этаже. По данным СК, в результате погиб рабочий, еще одного извлекли из-под завалов и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.

По предварительной версии, обрушение произошло во время восстановления планировки квартиры по решению суда после незаконной перепланировки. Дом, построенный в 1880 году, капитально не ремонтировался.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку.