Власти Красноярска устраняют последствия разлива Енисея

Власти Красноярска держат под контролем ситуацию после выхода Енисея из берегов. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин в телеграм-канале .

Мэр поручил усилить мониторинг после резкого подъема воды в Енисее. По его словам, на Красноярском водохранилище установили новый режим работы — сбросные расходы увеличили на 800 кубометров в сутки.

«С 18 мая увеличили еще на 500 кубометров в секунду. Это не влечет последствий для жилого сектора и инфраструктуры, но от города потребуются дополнительные решения для обеспечения безопасности, мобилизация сил и средств», — предупредил мэр.

Верещагин призвал уделить внимание бесперебойной работе водозаборов, а также усилить наблюдение за прибрежными участками.