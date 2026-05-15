Власти Красноярска устраняют последствия разлива Енисея
Власти Красноярска держат под контролем ситуацию после выхода Енисея из берегов. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин в телеграм-канале.
Мэр поручил усилить мониторинг после резкого подъема воды в Енисее. По его словам, на Красноярском водохранилище установили новый режим работы — сбросные расходы увеличили на 800 кубометров в сутки.
«С 18 мая увеличили еще на 500 кубометров в секунду. Это не влечет последствий для жилого сектора и инфраструктуры, но от города потребуются дополнительные решения для обеспечения безопасности, мобилизация сил и средств», — предупредил мэр.
Верещагин призвал уделить внимание бесперебойной работе водозаборов, а также усилить наблюдение за прибрежными участками.
«Одно из узких мест — дорога в Боровое. Подтопленные участки необходимо своевременно подсыпать», — отметил глава города.
Всего за неделю уровень реки Качи поднялся больше чем на 1,5 метра, уточнил глава Красноярска. В населенных пунктах Дрокино и Солонцах уровень приблизился к предельным отметкам, подтапливает садовые участки. Эвакуация населения не требуется, на местах дежурят экстренные службы.
Ранее уровень воды в эвакуируемых поселках Якутии стал снижаться.