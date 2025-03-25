Власти Дагестана раскрыли причину взрыва в многоэтажке в Махачкале

Взрыв в многоэтажке в Махачкале случился из-за хлопка газа

Причиной взрыва в многоэтажке в Махачкале стал хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

«По предварительной информации, причиной взрыва стал хлопок газа. Пострадали два человека, их экстренно госпитализировали в медучреждения республики», — заявили в администрации.

Также из-за ЧП получили повреждения соседние дома и припаркованные рядом автомобили. На место выехал глава Дагестана Сергей Меликов.

Взрыв прогремел в многоэтажке на улице Гапцахской. В квартире на шестом этаже взорвался газ. В СУ СК по региону сообщили, что организовали доследственную проверку по факту случившегося.

Также сегодня в Махачкале прогремел второй взрыв — в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. В пресс-службе Минэнерго Дагестана заявили, что причиной случившегося могла стать утечка газа на подземном газопроводе.

«Установлено, что у собственника объекта есть исполнительно-техническая документация. Договор поставки ресурса отсутствует. Сам объект к газовым сетям подключен не был», — отметили в ведомстве.

В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии, им оказывают медицинскую помощь.