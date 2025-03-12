Владельцу сауны в Свердловской области, где погибли две женщины, присудили 7 лет тюрьмы

В Свердловской области вынесли приговор владельцу сауны, где произошел пожар, в результате которого погибли две женщины. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Следствие установило, что в период с 2020 по 2023 год обвиняемый использовал нежилое помещение под организацию сауны. Во время проведения реконструкции и перепланировки здания допустили нарушения, которые привели к несоблюдению норм пожарной безопасности. В июне 2023 года в помещении парилки произошел пожар, загорелись легковоспламеняемые материалы. В этот момент там находились девушки.

Владельцу сауны предстоит провести следующие семь лет в колонии строгого режима и выплатить компенсацию семьям погибших.