Владельцу сауны в Свердловской области, где погибли две женщины, присудили 7 лет тюрьмы

В Свердловской области вынесли приговор владельцу сауны, где произошел пожар, в результате которого погибли две женщины. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Следствие установило, что в период с 2020 по 2023 год обвиняемый использовал нежилое помещение под организацию сауны. Во время проведения реконструкции и перепланировки здания допустили нарушения, которые привели к несоблюдению норм пожарной безопасности. В июне 2023 года в помещении парилки произошел пожар, загорелись легковоспламеняемые материалы. В этот момент там находились девушки.
Владельцу сауны предстоит провести следующие семь лет в колонии строгого режима и выплатить компенсацию семьям погибших.
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