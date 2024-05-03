Владелец сети нелегальных казино в Новосибирске получил условный срок и штраф | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 16:43 Владелец сети нелегальных казино в Новосибирске получил условный срок и штраф

Читать 360 в

Суд вынес приговор организатору сети нелегальных казино в Новосибирске. Об этом сообщил «Царьград».

Установлено, что в период с 2018 по 2022 год фигурант владел несколькими незаконными игорными залами на территории города. От внимания правоохранителей он уходил с помощью взятки, общая сумма которой составила около 19,5 миллиона рублей.

Реклама

Злоумышленник получил пять лет лишения свободы условно. Ему также назначили испытательный срок в четыре года. Кроме того, мужчину обязали выплатить государству 19,4 миллиона рублей.