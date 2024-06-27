Владелец наркоплантации стал фигурантом дела в Удмуртии
Правоохранители задержали 37-летнего жителя Удмуртии, подозреваемого в незаконном выращивании наркосодержащих растений. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
Согласно данным ведомства, на территории домовладения мужчины в Якшур-Бодье обнаружили более 60 кустов конопли. Кроме того, стражи порядка изъяли 270 граммов высушенных частей растения.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
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