Вице-губернатора Ленобласти Петрова нашли мертвым в загородном доме

Вице-губернатора Игоря Петрова нашли мертвым в загородном доме в деревне Юкки. Смерть чиновника подтвердили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

«19 июня на 66-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Викторович Петров, вице-губернатор Ленинградской области», — отметили в сообщении.

В областной администрации выразили соболезнования родным и близким по поводу случившегося.

По данным Telegram-канала Shot, Петрова обнаружили с огнестрельным ранением в его загородном доме во Всеволожском районе. Одной из вероятных причин смерти назвали неосторожное обращение с оружием.

Предварительно, следов взлома в доме не обнаружили. На месте продолжают работать следователи.

Ранее стало известно о гибели директора АО «Челябинский цинковый завод» и депутата Павла Избрехта. Он случайно выстрелил в себя, когда перезаряжал оружие.