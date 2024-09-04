Виновнице смертельного ДТП в Нижнем Новгороде продлили арест

Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу женщине, которая устроила смертельную аварию с одним погибшим в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Канавинского районного суда.

По данным ведомства, в мае на пересечении Московского и Комсомольского шоссе женщина на иномарке врезалась в автомобиль Lada. Пассажир отечественной легковушки от полученных травм скончался.

Отмечается, что обвиняемая находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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