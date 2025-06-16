Виновнику смертельного ДТП в Приморье присудили 8 лет тюрьмы

В Приморском крае завершилось судебное разбирательство по делу о смертельном ДТП, произошедшем в сентябре 2024 года. Согласно решению Артемовского городского суда, вина водителя признана доказанной по пункту «а» и «б» части шестой статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть двух лиц»). Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Установлено, что 36-летний житель Черниговского района управлял автомобилем Toyota Mark II в состоянии алкогольного опьянения. Водитель нарушил правила дорожного движения, совершив выезд на встречную полосу дороги на улице Кирова города Артема, что привело к столкновению с другим автомобилем — Toyota Prius.

В результате столкновения погибли двое пассажиров Toyota Mark II: мужчина 1980 года рождения скончался на месте, а пассажир 1977 года рождения умер в машине скорой медицинской помощи.

Виновнику ДТП назначили наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии общего режима.