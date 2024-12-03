Виновника смертельного ДТП осудили в ЯНАО
В ЯНАО осудили водителя Mercedes, по вине которого произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
В Пуровском районе водитель тягача Mercedes пошел на небезопасный обгон по полосе встречного движения и там столкнулся с автомобилем УАЗ. В аварии погиб водитель отечественной машины.
Суд признал сидевшего за рулем мужчину виновным в аварии, его приговорили к году лишения свободы условно.
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