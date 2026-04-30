Суд отправил под стражу мужчину, ставшего виновником смертельного ДТП на трассе Тюмень — Тавда. После аварии он скрылся с места происшествия и отправился спать в свою съемную квартиру в Тюмени. Об этом написал сайт nashgorod.ru .

Виновник ДТП был задержан в тот же день. Под стражей он будет находиться до 24 июня.

Авария произошла ночью 24 апреля. Мужчина возвращался из Тавды Свердловской области в Тюмень на арендованном авто. Из-за того, что он отправился в путь, не отдохнув после волейбольного матча, он заснул за рулем и совершил наезд на попутную машину. Водитель погиб на месте, а пассажир получила различные травмы.

Причиной бегства с места ДТП стал страх перед наказанием и финансовыми трудностями. Мужчина осознал, что ему придется возмещать материальный ущерб пострадавшим и владельцу арендного автомобиля.