Виновника пьяной аварии с пострадавшими осудили в Карелии
Зимой прошлого года пьяный житель Питкяранты устроил аварию, в которой пострадал один человек. Об этом сообщил karelinform.r u со ссылкой на пресс-службу судов Карелии.
Мужина выпил и сел за руль своего внедорожника. На дороге он нарушил правила и столкнулся с автомобилем Skoda. Женщина, управлявшая второй машиной, серьезно пострадала в аварии.
Суд признал мужчину виновным и обязал его выплатить пострадавшей в аварии еще 350 тысяч рублей плюсом к тем 250 тысячам, что он ей уже отдал.
Еще 23 дома газифицируют в деревне Сокольники
«Показательную порку сделать». Юрист объяснил, как бороться с фиктивными разводами
Патриотический форум «Отечество 2024» пройдет в Солнечногорске 19 октября
Свыше 36 тысяч лабораторных исследований ягод провели в Подмосковье с января
Фильм о блокаде Ленинграда покажут на международном фестивале в Дмитрове
Участниками конференции по технологическому предпринимательству в МФТИ стали 130 вузов
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте