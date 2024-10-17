Виновника пьяной аварии с пострадавшими осудили в Карелии

Зимой прошлого года пьяный житель Питкяранты устроил аварию, в которой пострадал один человек. Об этом сообщил karelinform.r u со ссылкой на пресс-службу судов Карелии.

Мужина выпил и сел за руль своего внедорожника. На дороге он нарушил правила и столкнулся с автомобилем Skoda. Женщина, управлявшая второй машиной, серьезно пострадала в аварии.

Суд признал мужчину виновным и обязал его выплатить пострадавшей в аварии еще 350 тысяч рублей плюсом к тем 250 тысячам, что он ей уже отдал.