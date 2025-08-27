Виновник смертельного ДТП в Челябинске выплатил более шести миллионов рублей компенсации

В Челябинске с водителя, виновного в смертельном ДТП, взыскали более шести миллионов рублей компенсации. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону.

Авария произошла в июле 2022 года на улице Блюхера. Водитель грузовика Howo ехал по полосе, запрещенной для большегрузов, и врезался в Lifan. В результате погибли женщина и ее 23-летний сын, девочка-подросток получила тяжелые травмы.

Суд назначил виновнику наказание в виде трех лет колонии-поселения и лишил его права управлять автомобилем почти на три года. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшим более шести миллионов рублей компенсации.

В добровольном порядке мужчина перечислил 530 тысяч рублей на реабилитацию девочки. Остаток долга гасился за счет заработка осужденного и помощи его родственников.

В мае 2025 года у мужчины оставался долг около четырех миллионов рублей. Приставы арестовали счета, запретили выезд за границу и регистрационные действия с грузовиком. Позднее машина вновь была арестована во время совместного рейда с ГИБДД. После этого задолженность была погашена полностью.