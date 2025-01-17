Виновник ДТП на улице Мира в Петербурге возместит городу материальный ущерб

Водителя, который стал участником ДТП на пересечении улиц Мира и Кронверкской в Петербурге 10 ноября 2024 года, обязали компенсировать ущерб, причиненный объектам дорожной инфраструктуры. В ходе аварии были повреждены дорожное ограждение, столб светофора и дорожный знак, написал «Петроград» .

Прокуратура города сообщила, что в результате происшествия никто из пешеходов не пострадал. Однако у водителя отсутствовал полис обязательного страхования автогражданской ответственности, поэтому ему придется выплатить сумму ущерба городу в размере 49,5 тысячи рублей из собственных средств.

Суд полностью удовлетворил все требования прокуратуры Петроградского района, изложенные в исковом заявлении, включая требование о возмещении ущерба.