Вьетнамские врачи спасли россиянина с ножевым ранением в сердце

Во Вьетнаме хирурги больницы общего профиля Кханьхоа спасли жизнь 32-летнему российскому туристу с ножевым ранением в сердце. Об этом сообщила газета Khoahoc&Doisong .

Россиянина доставили в реанимацию утром 2 июня. У пациента была дыхательная недостаточность, критическое нарушение кровообращения. Его пульс и давление почти не измерялись, а кожа и слизистые оболочки были бледными.

Медики обнаружили у него при осмотре многочисленные телесные повреждения, включая рваную рану длиной три сантиметра в области сердца. Ситуация осложнилась тем, что у пациента была редкая во Вьетнаме группа крови — первая отрицательная.

В больнице объявили «красную тревогу» и мобилизовали бригады неотложной помощи. Россиянина решили экстренно оперировать. Операция длилась два часа. В настоящее время россиянин пришел в себя, его состояние стабилизировалось.

Ранее в Таиланде пропавший турист из Ангарска вернулся домой спустя трое суток, которые напрочь выпали из его памяти.