«Весь ваш снег у нас»: жители Николаевска-на-Амуре пожаловались на сугробы

Жители Николаевска-на-Амуре пожаловались на сугробы, которые никто не убирает

Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае продолжает тонуть в сугробах. Жителям приходится передвигаться по городу на лыжах и снегоходах. Местные жители рассказали 360.ru подробности.

«Весь ваш снег у нас», — пошутил один из собеседников 360.ru.

Подъезды домов завалены почти до самого верха. Снегоуборочная техника в городе почти не работает. Там, где снег все-таки убрали, вдоль дорог образуются сугробы в человеческий рост или даже выше.

«Мы никогда не готовы к зиме, она внезапно приходит», — добавил горожанин.

В администрации района сообщили, что из-за циклона пострадали кровли семи домов. В самом районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Зампредседателя правительства края Ирина Горбачева поручила в кратчайшие сроки расчистить автодорогу Богородское — Константиновка и взлетно-посадочную полосу местного аэропорта.