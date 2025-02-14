Вернувшуюся из Дубая россиянку задержали в Домодедове из-за кольца и часов

Прилетевшая из Дубая россиянка незаконно ввезла часы и кольцо за 5 млн рублей

Признаки контрабанды увидели таможенники аэропорта Домодедово в проходе по «зеленому» коридору прилетевшей из Дубая россиянки с ювелирными изделиями на пять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Пассажирка не задекларировала золотые часы Cartier Baignoire и кольцо Messika My Twin Trilogy, инкрустированные 323 бриллиантами.

Россиянка объяснила, что украшения ей подарил супруг и об их стоимости она не имеет не малейшего представления, поэтому не стала декларировать,

Таможенники увидели в действиях пассажирки признаки состава преступления о контрабанде стратегически важных товаров. Уголовная статья предусматривает наказание штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

В конце января таможенники грозненского аэропорта задержали двух пассажирок рейса, направлявшегося в Турцию. Внимание сотрудников привлекли золотые цепи женщин, выбравших для посадки «зеленый» коридор. Проверка показала, что вес каждого ювелирного изделия составил один килограмм, их изготовили из золота 999-й пробы.