Вернувшийся боец СВО обнаружил дочь в реанимации

Боец СВО Даниил из Архангельской области вернулся со службы и узнал, что его двухлетняя дочь находится в реанимации из-за полученных травм от сожителя матери. Об этом сообщило издание Runews24.

Как все начиналось Даниилу 22 года, а его теперь уже бывшей жене — 21. Они прожили вместе пять лет, год из которых был в официальном браке. Оба были студентами, когда на свет появилась общая дочь. Потом молодой отец оставил учебу и пошел в армию, где согласился служить по контракту, а впоследствии отправился на СВО.

Когда Даниил служил, его жена подала на развод. Сначала она разрешила отцу видеться с дочерью, но потом перестала выходить на связь и везде его заблокировала.

Фото: Freepik

Встреча с девочкой Через год после службы Даниил приехал домой. Он мечтал увидеться с маленькой наследницей, однако не смог ее найти. Мать также не отвечала на звонки и игнорировала возвращение бывшего мужа. Несмотря на это, бойцу удалось встретиться с экс-возлюбленной, это произошло на улице. Женщина была без ребенка, распивала алкоголь с друзьями. «На мой вопрос, где ребенок, ее подруга меня шлет на три буквы. А она сказала: „Забудь, что у тебя когда-то была дочь“», — рассказал военный.

Спустя время Даниил узнал, что его ребенок лежит в реанимации с гематомами, тяжелыми травмами головы и другими заболеваниями. Ее избил сожитель матери. Врачи провели сложную операцию, чтобы спасти девочку. Также маленькая пациентка отставала в развитии, не умела держать ложку и пользоваться горшком.

Фото: Freepik

Что произошло? Как выяснили следователи, плач ребенка разозлил сожителя матери, поэтому он откинул девочку. В итоге двухлетняя падчерица сильно ударилась головой о шкаф. «Первые показания у него были, что он ее случайно уронил, но когда ему доказали, что так уронить нельзя, то он признался», — рассказал отец. Сейчас за состоянием девочки наблюдают врачи. Они переживают не только за физическое, но и за ментальное здоровье пациентки. Ребенок панически боится водных процедур и вида ремня. «Я когда только приехал, из штанов в шорты ремень хотел переставить. Ремень достаю, она прячет глаза, закрывает и пытается в угол забраться», — заявил Даниил. После случившегося отец решил, что больше не доверит дочь матери. Он хочет оформить необходимые документы и взять ее воспитание на себя, а родительницу лишить прав на ребенка. Оснований для этого у Даниила достаточно. Что касается сожителя, его заключили под стражу. Если мужчину признают виновным, ему грозит срок до 10 лет лишения свободы. Мать ребенка проходит как свидетельница, однако в ходе следствия все может измениться.