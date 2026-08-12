Велосипедист в Зеленограде кинул коктейль Молотова на дорогу

Велосипедист в Зеленограде кинул на дорогу бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщила пресс-служба московской полиции.

«В третьем микрорайоне полицейские задержали 26-летнего велосипедиста, устроившего опасный инцидент прямо на дороге», — заявили в ведомстве.

Задержанный ехал на велосипеде и на ходу бросил на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. Содержимое емкости разлилось и загорелось. О случившемся полицейским сообщил очевидец.

По факту ЧП возбудили уголовное дело. Теперь велосипедист находится под подпиской о невыезде.

Ранее ДТП с участием мотоциклиста и велосипедиста случилось в Ноябрьске. Байкер сбил человека на велосипеде на улице Высоцкого. Также в аварии участвовал автомобиль. В результате случившегося пострадали два человека.