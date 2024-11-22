Велосипедист сбил в Петербурге четырехлетнюю девочку
В Красносельском районе четырехлетняя девочка оказалась в больнице после того, как ее сбил велосипедист. Об этом сообщила Neva.Today.
Девочка переходила дорогу вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу на на 2-й Комсомольской улице. Курьер решил переехать его на велосипеде и сбил ребенка.
Девочку госпитализировали с различными травмами, а в отношении виновника аварии возбудили дело об административном правонарушении.
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