Велосипедист попал в больницу после столкновения с легковушкой в Кургане

В Кургане произошла авария с участием электровелосипеда. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на улице Пролетарской водитель автомобиля Nissan Tiida не уступил дорогу велосипедисту, двигавшемуся на электровелосипеде с двигателем мощностью 350 Вт.

Выяснилось, что у второго участника ДТП не было прав на управление мопедом. Ему грозит штраф в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, пользователь СИМ получил травмы и был доставлен в больницу.