Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Кургана

ДТП с участием велосипедиста и иномарки произошло накануне на улице Гоголя в Кургане. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

Мужчина за рулем Toyota Avensis наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому перекрестку. Водителя двухколесного транспорта доставили в больницу с телесными повреждениями.

В ведомстве отметили, что пострадавший был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД. Было установлено, что авария произошла по его вине.