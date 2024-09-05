Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Кургана

ДТП с участием велосипедиста и иномарки произошло накануне на улице Гоголя в Кургане. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

Мужчина за рулем Toyota Avensis наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому перекрестку. Водителя двухколесного транспорта доставили в больницу с телесными повреждениями.

В ведомстве отметили, что пострадавший был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД. Было установлено, что авария произошла по его вине.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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