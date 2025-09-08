Велосипедист погиб при столкновении с легковушкой в Удмуртии

Смертельная авария произошла в Завьяловском районе Удмуртии. Подробности сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию республики.

Согласно данным ведомства, 62-летний водитель «Лады Калины» сбил велосипедиста, который следовал по краю дороги и внезапно выехал на проезжую часть. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Погибшему было около 60-65 лет. Его личность устанавливается. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.