Велосипедист погиб после аварии в Свердловской области

В Свердловской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб велосипедист. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

На трассе Северский — Полевской водитель иномарки поворачивал налево и сбил 40-летнего велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер, несмотря на старания врачей. Проводится проверка.

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