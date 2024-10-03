Велосипедист погиб после аварии в Свердловской области
В Свердловской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб велосипедист. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
На трассе Северский — Полевской водитель иномарки поворачивал налево и сбил 40-летнего велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер, несмотря на старания врачей. Проводится проверка.
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