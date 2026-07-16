Велосипедист погиб под колесами Ford в Ленинградской области
В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Ford Transit сбил 54-летнего велосипедиста. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Авария случилась днем 15 июля на 23-м километре автодороги Котлы — Семейское — Урмизно. По предварительным данным, мужчина пытался пересечь проезжую часть прямо перед движущимся транспортом.
От полученных травм велосипедист скончался на месте до прибытия скорой помощи. Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств аварии.