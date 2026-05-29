Велосипедист погиб на «трассе смерти» в ХМАО

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло поздним вечером 27 мая на 13 километре трассы Р-404, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом сообщил сайт muksun.fm .

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, мужчина 1979 года рождения, наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Велосипедист, 1975 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По информации Госавтоинспекции Нефтеюганского района, трагедия произошла около 23:27. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и выяснить причины аварии.