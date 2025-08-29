Велосипедист не спешился и попал под машину в Новом Уренгое

В ночь на 29 августа в Новом Уренгое на улице Магистральной произошло ДТП. Велосипедист, не спешившись, пересекал пешеходный переход и был сбит автомобилем Mitsubishi. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ямало-Ненецкому автономному округу.