Вахтовый автобус перевернулся на трассе в ЯНАО

На трассе Когалым — Ноябрьск в ЯНАО произошла авария с участием вахтового автобуса. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на директор департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского.

В момент ДТП в автобусе ехали 11 человек, включая водителя. На место аварии выехали две бригады скорой помощи из Когалыма. Шесть человек пострадали и с легкими и средне-тяжелыми травмами были доставлены больницу.

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