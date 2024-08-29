Вахтовый автобус перевернулся на трассе в ЯНАО

На трассе Когалым — Ноябрьск в ЯНАО произошла авария с участием вахтового автобуса. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на директор департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского.

В момент ДТП в автобусе ехали 11 человек, включая водителя. На место аварии выехали две бригады скорой помощи из Когалыма. Шесть человек пострадали и с легкими и средне-тяжелыми травмами были доставлены больницу.