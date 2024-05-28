Вахтовик-рецидивист предстанет перед судом за убийство двух женщин в ЯНАО

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении вахтовика-рецидивиста. Предварительно, он убил двух одиноких женщин на территории ЯНАО в 2022 году. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По версии следствия, фигурант причастен к расправе над жительницей Нового Уренгоя. Ее тело обнаружили в квартире со следами ожогов и множественными ножевыми ранениями. Труп еще одной предполагаемой жертвы мужчины нашли со схожими признаками.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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